Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США пес підстрелив свого господаря

11.05.2018

МОСКВА, 11 травня — . Житель штату Айова Річард Ремме отримав вогнепальне поранення, граючи з собакою, повідомляє газета The Messenger.

Поліцейським потерпілий розповів, що його підстрелив” власний пес. Ремме лежав на дивані і грав з вихованцем. Пістолет знаходився в кобурі на поясі чоловіки. Собака примудрилася зняти зброю із запобіжника, підстрибнула і зачепила спусковий гачок. Куля потрапила чоловіку в ногу.

Поранення виявилося несерйозним. Ремме зрозумів, що сталося, лише коли побачив на підлозі кров.

Охотник в зимнем лесу© Fotolia / rodimovpavelПод Саратовом собака застрелила мисливця з рушниці”Я ніколи про таке не чув. Відомі випадки, коли пістолети падають на землю і вистрілюють, але історія з собакою — це щось новеньке”, — наводить газета слова начальника поліції округу Форт Додж Роджера Портера.

Правоохоронці погодилися, що постріл стався випадково. У поліції також зазначили, що у чоловіка були всі необхідні ліцензії на носіння та зберігання зброї.

Читайте також:   Протести в Ірані спрямовані проти підтримки тероризму, заявив Трамп
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *