МОСКВА, 11 травня — . Житель штату Айова Річард Ремме отримав вогнепальне поранення, граючи з собакою, повідомляє газета The Messenger.

Richard Remme continues recovering from his injury after his dog “shot him” yesterday… https://t.co/A4Ti33MMlN pic.twitter.com/7TBSuPsb30 — The Messenger (@Messenger_News) 10 травня 2018 р.

Поліцейським потерпілий розповів, що його підстрелив” власний пес. Ремме лежав на дивані і грав з вихованцем. Пістолет знаходився в кобурі на поясі чоловіки. Собака примудрилася зняти зброю із запобіжника, підстрибнула і зачепила спусковий гачок. Куля потрапила чоловіку в ногу.

Поранення виявилося несерйозним. Ремме зрозумів, що сталося, лише коли побачив на підлозі кров.

© Fotolia / rodimovpavelПод Саратовом собака застрелила мисливця з рушниці”Я ніколи про таке не чув. Відомі випадки, коли пістолети падають на землю і вистрілюють, але історія з собакою — це щось новеньке”, — наводить газета слова начальника поліції округу Форт Додж Роджера Портера.

Правоохоронці погодилися, що постріл стався випадково. У поліції також зазначили, що у чоловіка були всі необхідні ліцензії на носіння та зберігання зброї.