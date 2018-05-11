Професія неминуче впливає на її власника, на його звички і поведінку. Моряк ходить перевальцем, балерина машинально розводить у сторони шкарпетки ступень, хороший кухар завжди вгодований, викладач навчає всіх і завжди.

Одеський прокурор Василь Гортолум відчуває непереборну тягу до конспірації, а ще до отримання незаконних доходів. Тут нічого не вдієш. Надивився за час служби в прокуратурі. Він керує відділом по контролю за дотриманням закону фіскальними органами. Вони, в свою чергу, вишукують в середовищі підприємців та інших громадян, тих, хто вважає за краще ухилитися від сплати повною мірою податків. Така публіка використовує досить витончені методи запроторення «кінців у воду», про яких прокурор Гортолум не може не знати, а ще знають безліч нелегальних способів заробити.

Все, що нажито непосильною працею

Правда, бажання не афішувати свою велику власність вступає у протиріччя з іншим, більш сильним, майже маніакальним прагненням – нарощувати її і користуватися наданими благами негайно, прямо зараз. Життя коротке, а чекати відходу у відставку ох, як не хочеться, тому конспіратор з нього був поганенький. Ховати від стороннього погляду прокурору Гортолуму є що. Податкові декларації, які він зобов’язаний щорічно заповнювати, як державний службовець, наочне тому підтвердження. Ще вони показують основні віхи в житті прокурора. Не будучи керівником відділу в Одеській прокуратурі, а лише одним з її перспективних співробітників Василь Гортолум взявся за вирішення особистої житлової проблеми. У 2007 році він обзавівся розкішною квартирою площею 138 м2. На той момент вона коштувала 101 тисячу гривень. За декларацією, звичайно. Все одно більше, ніж його річний дохід, який складається тільки із заробітної плати за єдиним місцем роботи. Дружина в покупці нерухомості виявилася поганим помічником. Її фірма «НЕЛЛ» забезпечувала їй заробіток на порядок менший, ніж у чоловіка. Ледь вистачало на косметику. Зате на неї повністю лягло тягар виховання 2-х дітей Частки в новій квартирі подружжя поділили по справедливості. Наталії Юріївні дісталося її 2/3, а все інше Василю Анатолійовичу.

На той час у власності подружжя вже був великий земельну ділянку в селі Топалы Окнянского району. Сім’я явно планувала виїжджати туди відпочивати від міської суєти. Через 2 роки після покупки квартири плани дещо змінилися. На всю ту ж Наталію Юріївну була оформлена купівля 10 соток землі в селищі міського типу Таїрове, що в 20 кілометрах від Одеси. Через рік з’явився житловий будинок, параметри якого досі подружжя Гортолумы ретельно приховують. Навіть у щорічній декларації подробиці про спорудженому будові вперто не розголошуються. Зате зараз вся сім’я може після закінчення кожного робочого дня перевести дух в сільській тиші, а не витрачати на дорогу в Топалы тільки в одну сторону не менше 3-х з половиною годин. Закінчивши з житловою проблемою, Василь Гортолун приступив до оновлення свого автопарку. У 2012 році він сів за кермо новенького Volkswagen Touareg, завбачливо оформленого на всю ту ж Наталію Юріївну. За вартістю автомобіль можна сприймати не як засіб пересування, а предмет розкоші. Тим більше, скромною прокурорської зарплати для акумулювання в короткий термін суми, еквівалентної $50 тис явно не вистачить. Через 3 роки в сімейному гаражі з’явився причіп «Одіссей», на якому із заміського маєтку сім’я вирішила перевозити в міську квартиру варення і соління. Уже за усталеною традицією власником причепа оголосила себе чоловіка. Заодно вона прикупила паркувальне місце і якесь нежитлове приміщення. Тягати за представницьким авто Volkswagen Touareg причіп з мішками картоплі і скляними банками на сімейній раді було визнано не гламурним дією, тому у Гортолумов тут же з’явився ще один Volkswagen. На цей раз дворічний Passat. Прокурорська зарплата легко перенесла нову витрату. Тим більше, що до того часу Василь Гортолум отримав підвищення по службі – очолив відділ. У питанні про власника мамі допоміг син Владислав, який взяв на себе тягар володіння Volkswagen Passat.