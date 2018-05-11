Митрополит Псковський і Porkhovsky Євсевій під час проповіді в Спасо-Елеазаровском жіночому монастирі заявив, що Росія отримала запрошення вступити в Євросоюз на умовах прийняття «содомского гріха» .

«Ми чуємо, що тепер і Греція, і православні наші сусіди входять в Євросоюз. А по-іншому — евросодом, інакше його не назвеш, тому що в цьому союзі афішують і закликають саме до содомскому гріха. І умови ставлять і Росії, і Україні, і Грузії, і Сербії — прийміть це розтління, і тоді ви ввійдете в союз. А навіщо нам входити у якийсь союз? Ми увійшли в святу соборну Апостольську церкву», — сказав він.

“Цей союз — содомского гріха, який розтліває суспільство, а зрештою і знищує людство. Це буде вже останній етап життя на землі, якщо увійде туди Росія», — додав митрополит.

У 2016 році в Пскові оперативники виявили в квартирі священика отця Сергія (в миру Сергія Іванова) майже 20 грамів метамфетаміну, пістолет системи Марголіна з глушником та 65 набоїв. Суд визнав Іванова винним, але засудив його до трьох років умовно і штрафу 15 тисяч рублів. Після цього отець Сергій продовжував свої проповіді. Священика особисто підтримав владика Євсевій. «І ось в останні дні і мені доводиться відчувати те, як ворог сатана діє через людей. Про нашому поважному батька, настоятеля храму Жон-Мироносиць, священика Сергіє Іванові, написана зараз брудна стаття, нібито у нього були пістолет і наркотики. Не вірте цьому! Не може суміщати священиче серце і те, і інше, і говорити про істинного Бога і святої праведної життя, здійснювати Таїнства», — заявив він тоді.