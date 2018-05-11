Повінь – зміна системи

Menu
Close

НБУ випустив срібну монету, на якій пара українців копає картоплю

11.05.2018

НБУ выпустил серебряную монету, на которой пара украинцев копает картошку

Національний банк України випустив срібну колекційну монету, присвячену копанню картоплі.

Повідомляється, що на реверсі монети зображено згорблені чоловік і жінка, а на аверсі – кущ картоплі. Монета була випущена номіналом 10 гривень.

Її вага становить 31,1 грам, діаметр 38,6 міліметрів. В обіг вона потрапить 22 травня 2018 року. Згідно з повідомленням на сайті центробанку, нова монета присвячена розкриттю у художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу.

“Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей український – земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, робота на ній тисячі років об’єднують Чоловіка і Жінку, які символізують дві фігури у формі серця”, – зазначили в НБУ.

 НБУ выпустил серебряную монету, на которой пара украинцев копает картошку

Читайте також:   У Київській області в покинутому будинку виявлено склад боєприпасів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *