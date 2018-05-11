Національний банк України випустив срібну колекційну монету, присвячену копанню картоплі.

Повідомляється, що на реверсі монети зображено згорблені чоловік і жінка, а на аверсі – кущ картоплі. Монета була випущена номіналом 10 гривень.

Її вага становить 31,1 грам, діаметр 38,6 міліметрів. В обіг вона потрапить 22 травня 2018 року. Згідно з повідомленням на сайті центробанку, нова монета присвячена розкриттю у художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу.

“Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей український – земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, робота на ній тисячі років об’єднують Чоловіка і Жінку, які символізують дві фігури у формі серця”, – зазначили в НБУ.