Серед убитих – четверо дітей.

На Заході Австралії в місті Осмингтон на приватній території правоохоронці знайшли мертвими сім осіб, серед яких четверо дітей. Про це повідомили в місцевій поліції, передає DailyMail.

Зазначається, що тіла всіх семи загиблих були знайдені в регіоні Маргарет Рівер. Також, представник австралійської поліції розповів, що на місці події було виявлено вогнепальну зброю.

“Тіла двох дорослих були знайдені зовні, п’ять тіл перебували всередині будівлі. На місці події було два вогнепальні зброї. Принаймні, деякі з жертв отримали вогнепальні поранення”, – розповів Комісар поліції WA Кріс Доусон.

У поліції додали, що вбиті були власниками житла, але відмовилися розкривати їх особистості.

Також наголошується, що цей злочин вважається найгіршою масової стріляниною в Австралії після різанини в Порт-Артурі в 1996 році, коли тасманійський стрілок вбив 35 людей.