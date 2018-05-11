Російська співачка Юлія Самойлова, яку не пустили в Україну на “Євробачення-2017” після незаконних гастролей в окупованому Криму, не потрапила у фінал “Євробачення 2018” в Лісабоні.

Відео виступу співачки c композицією I won’t Break опублікував офіційний YouTube-канал заходи.

Росіянка виступила з піснею “I Will not Break”. Самойлова не може пересуватися самостійно. Під час виступу її показали на вершині сконструйованої гори, приховавши її інвалідну коляску. Таким чином автори сценічної постановки, нібито вирішили не спекулювати на темі фізичних обмежень дівчини.

Самойлова насилу впоралася з піснею, яка була досить насичена емоціями. Глядачі оцінили виступ дівчини, охарактеризувавши його одним словом — “фіаско”.

Виступ артистки, яке виклали організатори конкурсу на офіційному YouTube-каналі “Євробачення-2018”, викликало хвилю обурення серед його користувачів. Більшість писали, що це найгірший виступ Росії на “Євробаченні”.

“Дуже погано. На одному бек вокалі, так і він не особливо витягає”, “Оу, немає, немає, немає(((( в одному куплеті вона навіть не співала( Просто улыбалаась”, “Хочеться плакати, це пісня з пекла”, “Це цілком очікуване фіаско, панове…Вперше мені справді соромно за свою країну. Ну невже серед 147 млн росіян не знайшлося гідного представника?!”, “Такої ганьби Росія ще не показувала”, – обурювалися юзери.

Частина коментаторів припустили, що після такого фіаско російські ЗМІ почнуть шукати “змова” в тому, що Росію вперше в історії не пустили до фіналу “Євробачення”.

Деякі зізналися, що їм шкода дівчину, яка два роки мріяла вийти на сцену, але не самі видатні вокальні дані і слабкий номер не дозволили їй вийти у фінал.

За результатами голосування у другому півфіналі Самойлова не потрапила в топ-10 серед 18 конкурсантів. До цього представники РФ завжди брали участь у вирішальній стадії пісенного конкурсу.

Відзначимо, що в день відкриття міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2018” 6 травня російська делегація пройшлася вулицями Лісабона тримаючи в руках прапори терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”.

Нагадаємо, що в минулому році Служба безпеки України ухвалила рішення заборонити в’їзд Самойлової в країну на три роки. Вона стала персоною нон грата за відвідування окупованого Криму. Мова йде про виступ співачки на гала-концерті фестивалю “Світ спорту і добра”, який в червні 2015 року пройшов в Керчі.

У березні 2014 року російська співачка на своїй сторінці в соцмережі “ВКонтакте” прокоментувала анексію Криму. Вона заявила, що київська влада “хочуть здати Україну ЄС”, і попередила, що “якщо Росія не відстоїть Україну, то наступний удар буде по Росії”.