Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ спіймали на отриманні хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва.

“Зазначена особа вимагала у одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тисяч доларів”, – йдеться в повідомленні.

Спіймали зловмисницю 10 травня під час отримання першого “траншу” у сумі 2 тисячі доларів.

Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру та напрямку Вища рада правосуддя подання про відсторонення від посади.

За даними джерела “Української правди в правоохоронних органах, затримана суддя Олена Власенкова.