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У Туреччині заарештували 150 осіб за причетність до перевороту

11.05.2018

В Турции арестовали 150 человек за причастность к переворотуВійськових затримали в Стамбулі.

У Туреччині влади заарештували 150 осіб в рамках розслідування причетності військовослужбовців до руху FETO, яке очолює опозиційний проповідник Фетхуллах Гюлен. Про це повідомляє інформагентство “Анадолу”.

Всього прокуратура Стамбула видала ордери для арешту 300 осіб, 211 з них – і зараз займають військові посади, хоча і є підозрюваними.

Нагадаємо, спроба військового перевороту в Туреччині була здійснена в ніч на 16 липня 2016 року, однак плани заколотників провалилися. Подібні операції, в рамках яких проводяться арешти підозрюваних у причетності до Гюлена, періодично проводяться в Туреччині з 2016 року, відзначає “Анадолу”.

В Анкарі звинувачують в організації путчу опозиційного богослова Гюлена, який проживає в США. Зі свого боку Гюлен заперечує причетність до спроби перевороту.

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