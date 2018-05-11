Військових затримали в Стамбулі.



У Туреччині влади заарештували 150 осіб в рамках розслідування причетності військовослужбовців до руху FETO, яке очолює опозиційний проповідник Фетхуллах Гюлен. Про це повідомляє інформагентство “Анадолу”.

Всього прокуратура Стамбула видала ордери для арешту 300 осіб, 211 з них – і зараз займають військові посади, хоча і є підозрюваними.

Нагадаємо, спроба військового перевороту в Туреччині була здійснена в ніч на 16 липня 2016 року, однак плани заколотників провалилися. Подібні операції, в рамках яких проводяться арешти підозрюваних у причетності до Гюлена, періодично проводяться в Туреччині з 2016 року, відзначає “Анадолу”.

В Анкарі звинувачують в організації путчу опозиційного богослова Гюлена, який проживає в США. Зі свого боку Гюлен заперечує причетність до спроби перевороту.