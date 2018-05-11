Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік. Згідно з прийнятим рішенням на засіданні уряду, продаж цих об’єктів принесе держбюджету 21,3 млрд гривень.

Зокрема, уряд затвердив перелік об’єктив великої приватизації і доручив уповноваженим органам управління об’єктами держвласності в місячний термін з моменту прийняття рішення про приватизацію забезпечити передачу органам приватизації функції з управління ними.

У перелік великої приватизації на 2018 рік увійшли «Центренерго», ряд обленерго і теплоелектроцентралей, «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», вугільна компанія «Краснолиманська», «Азовмаш», «Турбоатом», «Електроважмаш», «Сумихімпром», «Одеський припортовий завод», «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Украгролізинг», «Аграрний фонд» та «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Із загального списку три об’єкти знаходяться в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі: «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод».

«Аграрний фонд» та «Державна продовольчо-зернова корпорація України» знаходяться в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Один об’єкт знаходиться у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості – це вугільна компанія «Краснолиманська». Ще одне підприємство перебуває в управлінні Кабміну – НАК «Украгролізинг», ще один об’єкт підпорядкований Міністерству охорони здоров’я – «Індар».

Раніше повідомлялося, що від приватизації «Укррудпрому» за 2004-2018 роки олігархи отримали 53 млрд грн ($6,4 млрд) прибутку.

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Кабмін схвалив список з 26 об’єктів для приватизації оновлено: Травень 11, 2018 автором: Redactor