ЄРЕВАН, 11 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що позачергові парламентські вибори в країні пройдуть в прийнятні терміни.

© Sputnik / Арам НерсесянПашинян почав перше засідання уряду в якості премьераРанее Пашинян заявляв, що черговими кроками після формування тимчасового уряду повинні стати внесення поправок до виборчого законодавства і проведення позачергових виборів в Національні збори.

“Позачергові вибори відбудуться в максимально логічні терміни”, — сказав Пашинян журналістам. Він додав, що згідно з конституцією, розпустити парламент і провести позачергові вибори можливо і після затвердження програми уряду.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян розповів, в якому випадку піде з посади прем’єра АрменииС 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів.

Восьмого травня Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром. Згідно з конституцією Вірменії, у п’ятиденний термін після свого призначення він повинен запропонувати президенту кандидатури віце-прем’єрів і міністрів. В 20-денний термін після формування уряду в парламент країни повинна бути представлена програма кабміну. Парламент повинен схвалити програму протягом семи днів. В іншому випадку законодавчий орган буде автоматично розпущений.