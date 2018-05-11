ПАРИЖ, 11 травня — , Вікторія Іванова. Авіабудівна компанія Airbus буде керуватися можливими санкционными обмеженнями і вимогами експортного контролю при прийнятті рішення про поставку Ірану літаків після виходу США з угоди з іранського атому, повідомив представник компанії. © AFP 2018 / Philippe НидиепИран або США? Аналітик спрогнозував вибір європейських компаній

“Ми аналізуємо ситуацію і вплив оголошення (про вихід) на всі наші контрактні зобов’язання. Потім будемо, в першу чергу, обговорювати це з нашими клієнтами”, — сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що “усі подальші кроки будуть робитися у відповідності з нашою внутрішньою політикою і повністю відповідати санкціям і вимогам експортного контролю”.

Президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, президент США оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди. Михайло КлиментьевИран завжди дотримувався СВПД, США цього не робили ніколи, заявив Роухани

Іранська авіакомпанія IranAir замовила 200 пасажирських літаків, включаючи 100 літаків у Airbus, 80 — у Boeing і ще 20 у ATR. Всі ці угоди залежать від американських ліцензій у зв’язку з використанням в літаках комплектуючих з США. Як зазначає агентство Рейтер, вартість контрактів становила 38,3 мільярда доларів.

У грудні газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників повідомляла, що адміністрація президента США просуває стратегію, яка може зірвати плани компаній Boeing і Airbus з продажу сотень лайнерів іранських авіакомпаній.