МОСКВА, 11 травня — . Москва виступає за більш активну роль квартету близькосхідних посередників в палестино-ізраїльському врегулюванні, поки цього не спостерігається, заявив в п’ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваМосква стурбована ситуацією в палестино-ізраїльському врегулюванні”Ми, звичайно ж, виступаємо за те, щоб роль квартету у складі ООН, Росії, Євросоюзу, США була максимально активною. На жаль, поки цього не спостерігається, але я розраховую сьогодні з вами обговорити, як ми можемо зробити так, щоб і квартет як загальновизнаний посередник в близькосхідних процесах, і рішення ООН, які присвячені палестино-ізраїльського врегулювання, не були б віддані забуттю”, — сказав Лавров на зустрічі з спецкоординатором ООН з близькосхідного мирного процесу Миколою Младеновим.