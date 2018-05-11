КАЗАНЬ, 11 травня — . Перемога над терористичної угруповання “Ісламська держава”* в 2017 році була остаточною, проте в країні є залишки угруповання, в ліквідації яких допомагає місцеве населення, заявив посол Іраку в РФ Хайдар Мансур Хаді. Ігор МихалевВ Іраку проходить “день тиші” за добу до виборів в парламент

“Є деякі люди, лояльні ІГ*, але їх дуже мало. Військові і розвідка роблять зусилля по їх виявленню — ред.), Громадяни Іраку співпрацюють з органами безпеки, обмінюються даними з метою швидкої ліквідації наявних залишків ІГ* на території Іраку”, — заявив посол на полях саміту “Росія-Ісламський світ” (KazanSummit).

Наприкінці минулого року було оголошено про перемогу над забороненої в РФ угрупованням ІГ* в Іраку, в окремих районах триває ліквідація розрізнених нечисленних груп бойовиків.

* Терористична організація, заборонена в Росії