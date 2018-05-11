Маккейн активно виступає проти кандидатури Білого дому на пост глави ЦРУ. Під час внутрішнього засідання Білого дому спеціальний помічник Келлі Садлер познущалася над позицією хворого на рак сенатора Джона Маккейна проти призначення Джини Гаспел на пост глави ЦРУ.

Таку репліку вона кинула перед близько 20-ма співробітниками відділу комунікацій, розповідає джерело The Hill.

“Це не має значення, він все одно вмирає”, – сказала Садлер на засіданні.

Інше джерело не зміг підтвердити точну формулювання, але погодився, що вона була дуже схожа на процитовану фразу. Обидва джерела відзначають, що репліка Садлер, найімовірніше, було жартом, але після цього в кімнаті засідання відбувся певний “дискомфорт” та обговорення продовжилося без залучення Садлер до розмови.

На запит видання Садлер не відповіла, однак ще одне джерело повідомило, що вона дзвонила дочки Маккейна з вибаченнями. Білий дім також не зміг підтвердити або спростувати слова Садлер, зазначивши лише, що вони “шанують діяльність сенатора Маккейна і моляться за нього та його родину у цей важкий час”.

У Білому домі Келлі Садлер займається питаннями імміграції, створює прес-релізи для журналістів у висвітленні цієї теми.

Нещодавно сенатор-республіканець Джон Маккейн виступив з різкою критикою на адресу Джини Гаспел – кандидата на пост глави ЦРУ від Білого дому. Вона зіткнулася зі значним опором з боку сенаторів із-за її причетності до жорстким тортурам після теракту в США 11 вересня 2011 року, коли була агентом ЦРУ. За словами Маккейна, який пережив тортури під час полону у В’єтнамі, “її відмова визнати тортури аморальними є неприйнятним”.