Члени Кабінету міністрів запропонували Верховній Раді скасувати заборону на роботу жінок із шкідливими і важкими умовами праці та на підземних роботах, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Схвалений урядом законопроект передбачає скасування статті Кодексу законів про працю, яка забороняє застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

Крім того, законопроект пропонує скасування норми про заборону залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Кабмін також пропонує парламенту денонсувати конвенцію Міжнародної організації праці про застосування праці жінок на підземних роботах в шахтах будь-якого роду.

Зазначимо, експерти прогнозують, що з прийняттям пенсійної реформи рівень життя цієї категорії українців не стане краще, а, навпаки, буде знижуватися.