АСТАНА, 11 травня — . Велика пожежа в кафе в центрі казахстанського міста Шимкент ліквідовано, його гасили понад 90 рятувальників, заявив в п’ятницю офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій (КНС) МВС Казахстану Руслан Иманкулов. © Фото : СК РФПри пожежі на судні в Кронштадті загинув чоловік

Загоряння в кафе “Гараж” почалося в 16.31 (13.31 мск) і було локалізовано через 27 хвилин. Раніше повідомили про двох врятованих з пожежі. В гасінні були задіяні 95 осіб і 24 одиниці спеціалізованої пожежної техніки. Площа пожежі, за попередніми даними, склала 580 квадратних метрів.

“В результаті бойової роботи особового складу Служби пожежогасіння досягнута ліквідація пожежі у 17.32 (14.32 мск). Площа пожежі уточнюється”, — заявив Иманкулов.

За його словами, гасіння пожежі ускладнювалося через горіння дерев’яних конструкцій, з яких складається будівля кафе.