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Молдова отримає статус країни-спостерігача в ЄАЕС на засіданні 14 травня

11.05.2018

МОСКВА, 11 травня — . Молдова отримає статус державного спостерігача на засіданні Євразійського економічного союзу, який пройде в Сочі 14 травня, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Города мира. Ереван. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоАрмения змінить формулювання договору про ЄАЕС

В якості гостя на засідання спілки приїде президент Молдови Ігор Додон.

“Як ми очікуємо, на засіданні буде надано статус державного спостерігача Республіці Молдова”, — сказав Ушаков журналістам.

Помічник президента уточнив, що дане питання буде розглянуто спочатку на засіданні у вузькому складі. “Очікується, що на цьому засіданні у вузькому складі буде узгоджено питання про статус державного спостерігача при Євразес, зокрема, вирішено питання про наділення Молдавії відповідним статусом. І вже, як ми припускаємо, на засіданні у розширеному складі Додон візьме участь в якості представника держави-спостерігача”, — пояснив Ушаков.

Евразийский экономический союз© , ИнфографикаСтруктура і завдання Євразійського економічного союзу

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