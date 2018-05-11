МОСКВА, 11 травня — . Молдова отримає статус державного спостерігача на засіданні Євразійського економічного союзу, який пройде в Сочі 14 травня, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоАрмения змінить формулювання договору про ЄАЕС

В якості гостя на засідання спілки приїде президент Молдови Ігор Додон.

“Як ми очікуємо, на засіданні буде надано статус державного спостерігача Республіці Молдова”, — сказав Ушаков журналістам.

Помічник президента уточнив, що дане питання буде розглянуто спочатку на засіданні у вузькому складі. “Очікується, що на цьому засіданні у вузькому складі буде узгоджено питання про статус державного спостерігача при Євразес, зокрема, вирішено питання про наділення Молдавії відповідним статусом. І вже, як ми припускаємо, на засіданні у розширеному складі Додон візьме участь в якості представника держави-спостерігача”, — пояснив Ушаков.

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