БРЮССЕЛЬ, 11 травня – . ЄС має намір зберегти ядерну угоду з Іраном, тому що воно працює, заявила в п’ятницю глава європейської дипломатії Федеріка Могерини. © AFP 2018 / Brendan Smialowski “Хороша угода” на поганих умовах. Трамп хоче командувати Іраном

“Стан світу сьогодні – це стан хаосу, поширення криз, а конфронтація, здається, переважає над раціональністю… І саме в той момент, коли все не ладиться, раціональність, спокій і передбачуваність, повага, діалог найбільше необхідні, щоб уникнути несприятливих сценаріїв, для запобігання розповсюдження конфліктів, стримування напруженості, для збереження того, що ще працює, що ми і маємо намір робити в разі іранської угоди”, — заявила вона, виступаючи на конференції у Флоренції.

Трансляцію виступу веде прес-служба ЄК.

Президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, він повідомив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат угоди. У четвер Трамп заявив, що хоче домогтися гарної угоди” з Іраном.