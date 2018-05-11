ДОНЕЦЬК, 11 травня — . Більше 35 тисяч чоловік беруть участь в урочистій ході в Донецьку, присвяченому Дню самопроголошеної Донецької народної республіки, заявив у п’ятницю представник організаторів акції.

© РИА Новини / Сергій АверинМы за 9 Травня, вони проти. Антифашисти ДНР дали бій українським націоналістам”Сьогодні в ході, присвяченому Дню Республіки, беруть участь понад 35 тисяч осіб”, — сказав він журналістам.

В даний час колона проходить по центральній вулиці Донецька.

За даними організаторів, на заході присутні голова ДНР Олександр Захарченко, президент Південної Осетії Анатолій Бібілов, віце-президент Абхазії Віталій Габния, голова Ради міністрів ЛНР Сергій Козлов. Від Росії присутні члени Ради Федерації Сергій Мамедов від Самарської області, Ольга Ковітіді — від Республіки Крим, депутат Держдуми Казбек Тайсаєв, перший заступник голови парламенту Північної Осетії Олександр Тотоонов.

День республіки в ДНР відзначається 11 травня. В цей день в 2014 році в Донецькій області відбувся референдум про самовизначення цього регіону, організований прихильниками федералізації. За даними Центральної виборчої комісії ДНР, в голосуванні взяли участь понад 2,5 мільйона чоловік. Державну самостійність Донецької області підтримали 89,7% виборців.

Читайте докладніше про конфлікт на Україні >>

Мінські угоди