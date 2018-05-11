Травневі свята принесли недовготривалу перерву у співбесідах з суддями, які хочуть лишитися на своїх посадах. Ми проаналізували майновий стан сім’ї одного з кандидатів, якого слухатимуть 15го травня.

Зокрема нашу увагу привернула велика сума готівкових коштів, яка у більш пізніх деклараціях безслідно зникла. Крім того, ми виявили, що матір судді оперує мільйонами та купує дороговартісну нерухомість. Чи можна вважати це результатом плідної праці прокурорсько-суддівської родини?!

Знайомтесь, суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська – Станіслав Олегович Ричка.

Незважаючи на народження трьох дітей, відповідно до декларацій судді саме дружина є основним джерелом доходів родини.

У 2017 році подружжя заробило 1 066 061 грн, а роком раніше прибуток родини складав 1 260 127 грн.

Тобто заробітки родини дійсно непогані. Але навіть при таких заробітках нас дуже здивували збереження судді. З 2012 року суддя декларує більш ніж півмільйонний депозит. Відповідно до декларації за 2014 рік у судді на банківських рахунках було 586 200 дол. США. А у дружини 455 914 грн.

У декларації за 2015 рік депозит судді зріс до 587 000 у. о. Від цього депозиту суддя отримав відсотки у розмірі 257 012 грн. Чи міг заробити молодий юрист до 2011 року такі статки, залишається питанням.

Проте навіть не це нас здивувало найбільше. Вже у деклараціях за 2016 та 2017 роки у родини судді зникають будь-які заощадження і не з’єднання являється якогось майна чи даних про позику, інвестицію чи інші правочини. Тобто майже 600 000 дол. США просто зникли.

Ще одна цікавинка: якщо вірити деклараціям судді, то до 2015 року у родини з трьома малолітніми дітьми, непоганими заробітками та величезними заощадженнями не було жодного нерухомого чи рухомого майна.

Лише у декларації за 2015 рік з’єднання являється квартира, яку у жовтні 2014 року придбала дружина судді – Юлія Олександрівна. І тут одразу кидається в очі порушення правил декларування. Незважаючи на те, що квартиру придбано у 2014 році, її не було відображено у декларації за 2014 рік.

Однак з декларації судді випливає, що у цій квартирі сім’я не проживає, оскільки їх зареєстрованім та фактичним місцем проживання є Орлівщина. Будь-які права на нерухомість в Орлівщині суддя не задекларував, що також є порушенням антикорупційного законодавства.

Однак у деклараціях судді немає жодної згадки про цю нерухомість, що однозначно є порушенням правил заповнення декларації.

Але справжній сюрприз нас очікував, коли ми поцікавились – а кому ж належить ця нерухомість. Виявляється, наразі власником квартири, де знаходиться нотаріальна контора, є Жукова Ірина Володимирівна – теща судді. Проте найцікавішим є ті, як і чому вона стала власником приміщення. Отже, його першим власником була мати судді – Річка Алла Іванівна. Власність у неї виникла на підставі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.08.2014 року.

Відповідно до даних реєстру позов був поданий 14.07.14, а вже через три тижню мати судді отримала рішення на її користь. Усі, хто має справу з судами, розуміють, що в такий короткий термін отримати рішення суду практично неможливо. Та й судові рішення про визнання права власності, зазвичай, є незаконними. Недарма знайті самого рішення у реєстрі не вдалось.

Очевидно, усвідомлюючи незаконність набуття права власності та передбачаючи це рішення апеляції, родичі судді вдаються до типової схеми, яку застосовують шахраї для незаконного заволодіння нерухомістю. 12 березня 2015 року Алла Іванівна дарує цю нерухомість сину, тобто судді – Станіславу Олеговичу. Він через 8 днів, тобто 20 березня дарує його своїй дружині – Ричко Юлії. А вона у тій же ж день дарує його своїй матері – Жуковій І. Ст. І щоб закріпити усю схему Жукова у жовтні 2017 року передає дані приміщення в іпотеку, начебто отримавши від Шрамової Вікторії Миколаївни позику у розмірі 35 000 дол. США.

Отже, суддя долучився до абсолютно шахрайської схеми, що покликана ухилитись від виконання рішення суду. Як це співвідноситься з правил суддівської етики? Відповідь очевидна.

Але і це ще не все, що розповів про суддю Реєстр судових рішень.

Декларація батька судді є досить скромною Значно більше майна є у матері судді – Рички Алли Іванівни.

Загалом у неї було 15 об’єктів нерухомості, а зараз залишилось 9.

По-перше, вона володіє апартаментами в Алушті, нежитловим приміщенням у Криму набутимо на підставі договору дарування, та паркінгами.

По-друге, двома квартирами у Дніпропетровську та трьома у Київській новобудові. Квартири у Києві вона набула за чотирма рішеннями суду.

Згодом одну квартиру вона продала, а три залишились у власності.

Втім ці квартири не останнє коштовне майно, записане на Аллу Ричку, матір судді та дружину екс-прокурора. У реєстрі міститься інформація про житловий будинок на 336 кв. м. під Дніпром.

Також нам вдалося довідатися, що Річка Алла Іванівна з 2015 року є засновницею ТОВ «солар Енерджі». Товариство спеціалізується на виробництві електроенергії, до його статутного фонду вона внесла майже 41 мільйон гривень!

Також Алла Іванівна є співвласницею ТОВ «ЖЕК АЮ-ДАГ» разом із партнером Ігорем Кульковим. Фірма має кримську прописку і спеціалізується на будівництві. Туди мати судді Станіслава Рички внесла майже мільйон гривень до статутного капіталу.

Звідки у матері судді такі статки, залишається лише здогадуватись, але в українських суддів та прокурорів успішні батьки та дружини не рідкість.

Автопарк родини судді більш ніж скромний нерухомість. У розпорядженні Станіслава Олеговича Рички лише один транспортний засіб – мотоцикл Suzuki 1250 F. Іншого рухомого майна у декларації не вказано.

Альо достовірність цієї інформації у нас викликає цілком обґрунтовані сумніви.

У реєстрі є дані про ще одне порушення з боку Рички С. О., але самого рішення чомусь немає.

У Алли Іванівни Рички є ще Mazda 5 2006 року випуску, Nissan Leaf 2014 року випуску. Крім того, тесть судді Олександр Жуков користується автомобілем Hyundai elantra.





15 травня 2018 року Ричка Станіслав Олегович буде серед тих, хто проходитиме співбесіду з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сподіваємося, що Станіслава Олеговича не омине питання про таємниче зникнення готівкових коштів на півмільйона доларів, а головне – їх джерело доходу. Також було б цікаво почути відповіді на питання про недекларування майна, участі у сумнівних операціях з майном, користування майном і невиплачений борг. Головне, щоб усім цим фактам була надана належна оцінка. Проте у нас немає ілюзій. Практика доводити – на основі чинних правил кваліфікаційного оцінювання у судді непогані шанси залишитись у системі та отримати від діючої рекомендацію ВККС на довічне суддівство.