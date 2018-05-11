Еколог розповіла, як «хороший хлопець Коля» — Микола Злочевський та друг Президента Ігор Кононенко стали «спадкоємцями» газових схем Януковича.

Про газових схемах, топ-корупції та вплив українського бізнесу на навколишнє середовище ми поговорили з головою Всеукраїнської громадської організації «Мама-86» Галиною Олійникове.

На фото Галина Олєйнікова. Екологічна організація, яку вона представляє, виникла після Чорнобильської катастрофи і об’єднала українських жінок, стурбованих майбутнім їхніх дітей.

— За Угодою про розподіл продукту, підписаним при Януковичі між Україною і Shell, 70% призначалися інвестору, 20 % — державі Україна і 10% — «СПК-Геосервіс» — компанії, яка не мала статутного капіталу, що зареєстрована на підставних людей, десь на квартирі в Києві. Загалом, повний треш. Пустушка, пов’язана з Януковичем. Але, проте, цієї пустушки держпідприємство «Держгеонадра» безкоштовно передало цінні бази даних за геологічними дослідженнями.

З початком війни Shell, яка вже почала розвідувальне буріння та мала право на 50 років, відмовилася від робіт на Юзівській площі. Свої права передала тому, Україні. І в 2015 році був оголошений новий конкурс по залученню інвестора. Новим конкурсом займалося вже не міністерство екології мінпаливенерго. І в ньому, до речі, брала участь Burisma Миколи Злочевського. А влітку 2016го стало відомо, що переможцем стала компанія Yuzgaz B. V. – теж схожа на мильну бульбашку. Спеціально створена під цей конкурс, з статутним капіталом в 1 тис. євро — компанія, якою керує люксембурзька фонд Emerstone під керівництвом колишнього глави українського відділення ЄБРР Ярослава Кінаха.

Так от і в 2015 році умови Угоди не змінилося — ті ж 20% державі, 70 — Yuzgaz, а що залишилися 10 %… ТОВ «СПК-Геосервіс». Судячи з усього, у цієї компанії змінився власник. Від Януковича 10% перейшли до Кононенко. Яким чином — не знаю, та це й неважливо. Схема ця налагоджена і передається разом з переходом влади.

— Тобто, на додачу до фіктивної компанії, на яку розписали 10%, в проекті з’явилася ще одна, скажімо так, сумнівна? Як вийшов такий результат конкурсу? Чому замість компанії-світового лідера (Shell) на цій площі отримав права незрозумілий Yuzgaz?

— А чому відмовилася від своїх планів з освоєння Олеського родовища американська кампанія Chevron, яка так само повинна була розробляти сланцевий газ на західній Україні, далеко від АТО?

— Треба сказати, що і «Шелл» пішла з України не тільки з-за війни. Одна з причин: на пробних свердловинах вони не отримали тих обсягів газу, на які розраховували. А ось компанія Chevron відмовилася від участі в проекті (хоча пройшла всю процедуру узгодження з місцевими громадами в Івано-Франківській та Львівській областях) з-за відвертою корупційної складової, закладеної в Угоді про розподіл продукту. З-за тих самих 10%, «розписаних» на фірму-прокладку ТОВ «СПК-Геосервіс».

Chevron, як і Shell було запропоновано підписати Угоду на тих умовах, що 10% дістануться пустушці. А в американців дуже жорстке антикорупційне законодавство, передбачені величезні санкції для тих, хто це порушує законодавство. Компанія Chevron відмовилася підписувати Угоду із-за участі в ньому фіктивної української компанії.

— Невигідні для України умови (з одкровень Онищенко випливає, що для голландської Shell була передбачена практично нульова рента) збереглися і для нового інвестора — Yuzgaz?

— Звичайно. Представники Shell почали займатися цією темою лише тому, що уряд Януковича надало дуже вигідні умови — мені про це відверто сказав представник Shell, коли почалася антисланцеву епопея. Невигідних для України моментів в умовах Угоди з інвестором величезна безліч. А всього один плюс: вперше під зовнішнім тиском почалася повноцінна процедура публічного обговорення, вперше розкрилася кухня підготовки невигідних для держави договорів.

Можна сказати, завдяки дурості Януковича, який на це погодився, оголилася схема, про яку ми не повинні були дізнатися. А те, що цю схему зберігає нинішня влада (зберігає вже для Yuzgaz) — це, як кажуть, без коментарів…

Якщо коротко, то за Угодою, яку підписали з Shell, і яке переходить до Yuzgaz: усі прибутки поділять між собою іноземний інвестор і українські топ-корупціонери, а всі збитки ділити доведеться нам…

Крім 2-хпроцентной ренти і корупційної складової в 10%, Угода з інвестором передбачає безмитне ввезення обладнання та реагентів для гідророзриву. В ньому прописана і повна безконтрольність: ніхто не має права перевіряти — що інвестор завозить на територію України. А в разі катастрофи, усунення наслідків буде відбуватися не за рахунок інвестора, а за рахунок держави Україна.

З економічної т. з. Україні теж цей проект не вигідний: в плані відшкодування ПДВ там прописані такі штрафні санкції, що всі ті 20%, які за Угодою про розподіл продукції повинні були діставатися Україні — вони просто зникнуть.

І самий скандальний момент: Держава Україна на вимогу інвестора зобов’язався змінювати законодавство. Все, що вони собі напридумывают, держава повинна буде виконати. Тобто, інвестор буде керувати державою Україна, а не підкорятися його, цієї держави, законам. І якщо вірно, що Злочевський та Кононенко стоять за цим новим інвестором Yuzgaz — вважайте, вони придбали не тільки право за пільговими умовами видобувати газ на Юзівській площі… А я нагадаю, що в Угоді з Shell передбачалося видобувати газ не тільки нетрадиційний (сланцевий), але і традиційний… Нові бенефіціари з Yuzgaz придбали не тільки права на видобуток у Дніпровсько-Донецькому басейні (де зосереджено 4/5 усіх запасів газу України), вони набули важелі впливу на Україну через компанію-інвестор.

См. «Наші гроші» — про те, куди поділися шість УД Злочевського:

— А ще з’ясовується, що п’ять ліцензій на видобуток і одна ліцензія на розвідку газу на сході України з каламутним схемами дісталися польського олігарха, про що ніхто до книги Онищенко навіть не чув. Ян Кульчик помер, а «хороший хлопець Коля» викупив його компанію. У зв’язку з цим питання: а як у нас в країні взагалі відбувається роздача цих ліцензій?

— Так дуже дивно відбувається. Як і всі конкурси, які вважаються відкритими. Умови конкурсу 2015 року, в якому переміг Yuzgaz, швидше за все, були прописані під цього переможця. Завдяки Shell і Chevron, ми дізналися про схеми, які були і раніше. Ще в 2012 році British Petroleum отримала ліцензії на видобуток нетрадиционого газу, а ми з вами (громадські активісти, екологи) не знали. British Petroleum — це ж за фактом Газпром… І те, що нам говорять друзі «русского мира» щодо того, що, мовляв, РФ проти видобутку сланцевого газу в Україні, це стосується чужих компаній, а свою компанію РФ в Україну з тієї ж метою давно завела, отримала в Донецькій і Луганській областях ліцензійні майданчики.

— І все-таки вже не секрет, що в антисланцевых протестах в 2013ом була «рука Газпрому». Ви були серед тих, хто починав антисланцевые протести на Донеччині та Харківщині. Деякі вважають, що всі виступи проти Shell спонсорувалися Путіним, і пов’язують їх з підготовкою до війни. Лобісти сланцевої теми називають «проплаченими» всіх екологів, а ризики перебільшеними. Що тут правда, а що брехня? І чи не змінилося ваше ставлення до видобутку сланцевого газу в результаті війни?

— Звичайно, РФ не вигідно, щоб Україна забезпечувала себе газом, як традиційних, так і нетрадиційних (сланцевим), ось чому була велика інформаційна підтримка, увага до наших протестів. Але коли я виступала проти видобутку сланцевого газу, мене цікавила безпека регіону, в якому я живу, а не думку представників РФ. Сланцевий (а точніше — газ ущільнених пісковиків, що видобувається з глибоких покладів шляхом гідророзриву) — тема давно відома. Плюс-мінус цей нетрадиційний газ є скрізь, але, підрахувавши ризики, європейці вирішили не розробляти, поки не з’являться більш безпечні технології.

Я щільно займалася цією темою, поки навесні 2013 її не взяли на озброєння скандальні політичні ініціативи типу «Українського вибору» і МММ. Ще була така «Команда людство»… Всеросійська мережа, яка під приводом боротьби за екологію поширювала «русский мир», накачувала громадськість пропагандою. Вони підключилися, коли тема вже була розкручена нами, екологами. І коли я побувала в Слов’янську на засіданні у такого собі Івана Дегтяра з цієї «Команди людство», я зрозуміла, що ця команда складається з радянських офіцерів, для яких боротьба за навколишнє середовище — прийменник, вони розкручують антиукраїнські заклики. Зараз, до речі, багато з них на тій стороні («ДНР»), а Дегтяр залишився в Слов’янську. Деякі сепаратисти «перебудувалися» — звинувачують мене в тому, що я налаштовувала Донбас проти Януковича.

На фото — Галина Олєйнікова на акції протесту в 2013 році

А моє ставлення до питання видобутку нетрадиційного газу не змінилося, так як міжнародний аудит виявив в Угоді 60 пунктів невідповідностей законодавству. Заперечень на 2 томи, і особливо багато з екології. Але не тільки. Угодою з інвестором передбачається, наприклад, що на першу його вимогу Держава буде відбирати в громадян землю під газові вишки, нагинати з формулюванням «суспільна потреба».

— Це так тепер Кононенко зі Злочевським зможуть діяти на Юзівській площі?

— Ну так… Якщо вважати, що Yuzgaz — це вони.

— А які наслідки для екології в цьому регіоні може мати видобуток шляхом гідророзриву?

— Це маловодний регіон, а технологія гідророзриву вимагає великої кількості води, що значить: населення залишиться без води. Далі: а як буде відбуватися утилізація забрудненої води, використаної? Німці поставили видобутку нетрадиційного газу заслін у три «ні»: не можна видобувати там, де щільність населення висока, в районі забору води для питного водопостачання, та де природно-заповідна територія. Виключили ці умови, і просто не залишилося місць, де можна добувати шляхом гідророзриву. Так от всі ці три «ні» присутні на Юзівській площі.

Якість робіт і техніка безпеки будуть такі, як і завжди в українських виробників. Тобто: економія на всьому заради вигоди в умовах безконтрольності. У нас же вже знищена система екологічного контролю: санстанцій немає, екологічних інспекцій теж немає. А значить — наслідки можуть бути будь-якими.

— Але в Європі є країни, де сланцевий газ видобувають?

— В Англії видобувають, і в Норвегії на шельфі. Якщо б у нас все робилося так, як у Норвегії, можна було б і у нас добувати. Там найвищий рівень життя, там прибуток від видобутку не йде по кишенях одиниць. Жителі Арабських еміратів так само мають високий рівень життя, завдяки газового бізнесу. У Казахстані люди отримали дешеві тарифи на тепло і електрику за рахунок того, що продають газ в інші країни. Але у нас і не згадують про це…

На фото — ось так виглядали акції протесту проти видобутку сланцевого газу до того, як до них підтягнулися майбутні «ДНРовцы» МММ Дениса Пушилина і «Українського вибору».



— Чому, як ви думаєте, САП не змогла оскаржити в суді законність видачі ліцензій на розробку нафтогазових площ Злочевського і повернути їх Державі?

— Коли Злочевський став міністром екології, в міністерстві веселі дні почалися… Якщо раніше можна було легко зайти в будівлю, раптом з’явилися турнікети, а на поверх міністра взагалі неможливо було потрапити. Зате він влаштував собі там спортзал з сауною.

І все-таки Злочевського вважали непоганим менеджером і бізнесменом. Якщо зараз його позбавити ліцензій, Петру Олексійовичу може нічого не дістатися, не факт — що іноземці захочуть з ним ділитися. А значить — доведеться проводити новий конкурс, і буде багато уваги. Складніше буде корупційні схеми протягнути. Легше з «хорошим хлопцем» домовитися.

— В тих же «плівках» дізнаємося, що Злочевський підсадив Кваснєвського і Байдена на корупційний гачок: взяв у наглядова рада нафтогазової компанії Burisma сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який курирував Україну в тодішньому керівництві США, а також колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського. За протокольне участь у конференціях, за словами Онищенка, вони отримують більше мільйона доларів в рік. Виходить, політичне лобіювання брудних схем відбувається на міжнародному рівні?

— Взагалі у світі прийнято, що газовидобуток — бізнес Президентів. Навіть в Штатах Президенти з газу щось є… Але на Заході корупція виражається хитріше, через лобізм. У той же час на цю історію з Burisma я дивлюся трохи інакше: спершу представники Заходу заходять в якості лобістів, потім притискають хвости українським ділкам, а закінчиться тим, що поступово буде створений сприятливий клімат для приходу в Україну великих корпорацій. Я думаю, що це може бути елементом зовнішнього впливу і подальшого тиску на корупціонерів.

Нашу владу роблять слухняною, ставлять у стійло. Пам’ятайте підсумки голосування на референдумі 6 квітня 2016 року в Нідерландах? На них вплинув ролик з куркою з Миронівського хлібопродукту.

См. відео — Україна, за словами «Трансперенсі Інтернешинл», найбільш корумпована держава в Європі. У цьому ролику йдеться, що гроші платників податків замість розвитку України йдуть на розвиток бізнесів Порошенко і Косюка:

Велика частина голландців висловилася проти евроассоціаціі України через корупційних схем за участю Президента Порошенко.

Думаю, що і відкриття ринку землі від нас вимагають з тієї ж причини. Європейці кажуть, що Україна могла б стати полем для вирощування чистої органічної аграрної продукції, яка дуже дорога в ЄС. Але в це ніхто не хоче вкладати гроші з українського бізнесу: тут завдання швидше урвати, вивести в офшори, а потім — хоч потоп. Але і західним корпораціям це невигідно. Вони швидше будуть вирощувати в Україні геномодифіковану продукцію і годувати нею голодуючі країни третього світу. Коли знімуть мораторій на продаж землі, з’ясується, що реальні власники землі в Україні не селяни, а косюки… Так що з мораторієм тягнуть наші не тому, що відстоюють інтереси України, а тому що лобіюють інтереси косюков.

— Експерти говорять, що в Україні достатньо запасів, щоб самостійно покривати свої потреби в газі, а Гройсман обговорює можливість підвищення ціни для українського споживача. Є корупційна складова в ціні газу для нас, споживачів? І… смішний питання: чому у нас не така ціна газу, як, скажімо, в Казахстані (раз ми теж багата газом країна)?

— За Конституцією надра України належать народу, але народу не запитували щодо цих надр, так і не збираються питати. Народ продовжують грабувати, прикриваючись вимогами МВФ. Вже в цьому році очікується підвищення на 40%: 20 в червні і на 20 в жовтні. Думаю, у Гройсмана будуть виходити з 2 факторів — чи дасть МВФ гроші (якщо дасть — тариф піднімуть), і наближення виборів.

Минулої осені я була на громадських слуханнях в с. Яремівка, Харківської області. Там йде підготовка до розробкам (це частина Юзівської площі), і представники «Шебелинкагазвидобування», чиє завдання пройти узгодження, обробляють народ. Так ось їм довелося відповісти на питання про собівартості: 2600-2800 грн.- це реальна ціна видобутку тисячі кубів газу.

Нам пояснюють, що в нинішню ціну входить ще і вартість транспортування газу, але облгази це ж теж приватний бізнес. І що робить цей бізнес? Модернізується? Ні, величезні втрати на постачання тепла до споживача він кладе в собівартість. У підсумку нас обкрадають на всіх етапах, і готують ґрунт для того, щоб відбирати житло за неможливість оплачувати комуналку. Розробляти цю ідею почали ще в період, коли донецький «регіонал» Володимир Рибак був головним по ЖКГ. «Громадяни не можуть бути ефективними власниками житла», — говорили автори проекту. З приходом у Президенти Януковича у них була спроба в Житловий кодекс вписати можливість відбирати житло за борги по комуналці. Але Януковичу це не вдалося, а зате з приходом Порошенка всі посилення законодавство потихеньку протягли, і тепер безбожно піднімають тарифи — нарікаючи на МВФ.

У 2010 році я зустрічалася з директором Світового банку в Україні, який розповідав, що Україна відмовилася від мільярдів на проекти з енергоефективності, на яких не було можливості щось вкрасти. Пропозиція виглядала так: ви робите, звітуєте, ми відшкодовуємо. Наших не зацікавило.

— Як українське ставлення до екології корелюється з нашим прагненням до ЄС?

— З 2018 року набули чинності два багатостраждальних закону, прийняті на вимогу Європейської асоціації: Про стратегічну екологічну оцінку (закон № 2354-VIII) та про оцінку впливу на навколишнє середовище (№ 2059-VIII). Їх принципово не хотіли голосувати, Президент ветував… Але теоретично для екології вони позитивні. По першому держава повинна оцінити наслідки на навколишнє середовище (перш, ніж реалізовувати проекти), другий передбачає, що негативний вплив повинна оцінювати та сама компанія — доводити, що все буде безпечно. Це так повинно бути, але ви самі знаєте, що у нас в країні все поставлено на службу високого прибутку. Так і ці новації можуть виявитися для нас згубні. Якщо в Європі виробник прописує для себе сертифікат якості, він його виконує — так як, якщо продукт не відповідає сертифікату, цього виробника розірвуть. А у нас сертифікат може не мати нічого спільного з реальністю. Бізнесу ці зміни на руку — менше ліцензій і звітів. Але хто буде контролювати? Корупція в судах і правоохоронних органах також не на користь захисту інтересів громад. Так що на практиці, швидше за все, ми отримали більше законів, порушення яких не тягне для порушника ніяких наслідків… В цивілізованому світі на випадок екологічних лих передбачені виплати зі страхових екологічних фондів. Але, на жаль, у нас таких фондів немає.