Вони намагалися пограбувати првоохранителя.

Італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі. Про це повідомляє Il Messaggero.

За даними видання, в четвер увечері поліцейський, знаходився не на службі, їхав на околиці Риму в районі Пренестина, когдав нього врізалася машина, в якій знаходилися дві людини.

Водій другої машини вийшов з автомобіля, щоб оцінити завдані збитки, а потім сів. намагався втекти з місця ДТП. Коли поліцейський підійшов до їх машині, показав посвідчення і представився, пасажир авто спробував вирвати з його рук документи.

Намагаючись затримати двох злочинців, поліцейський отримав удар кулаком по обличчю. Порушників вдалося затримати знаходився неподалік поліцейського патруля.

Повідомляється, що арештованими виявились двоє громадян України 33 і 40 років. Їх доставили в поліцейський відділок і пред’явили звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі.