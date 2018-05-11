ЛУГАНСЬК, 11 травня — . Українські силовики 33 рази порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулий тиждень, випустивши по території самопроголошеної Луганської народної республіки понад 530 снарядів, мін і гранат, заявив на брифінгу в п’ятницю офіційний представник Народної міліції ЛНР Андрій Марочко. © Киев саботує розведення сил в районі Станиці Луганської, заявили в ЛНР

“За минулий тиждень українські силовики 33 рази порушили режим припинення вогню. Всього по території республіки було випущено понад 530 снарядів, мін і гранат”, — сказав представник оборонного відомства ЛНР.

За його словами, вогонь вівся з артилерії калібром 122 міліметри, мінометів калібрами 120 і 82 міліметри, гранатометів різних типів, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстрілу зазнали райони 12 населених пунктів ЛНР, додав представник оборонного відомства.

“Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів зменшилася на 30”, — сказав Марочко.