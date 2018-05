ВАШИНГТОН, 11 травня — . Одразу в двох школах міста Палмдейл у штаті Каліфорнія сталася стрілянина, передає телеканал Fox News з посиланням на місцевого шерифа.

Палмдейл знаходиться в годині їзди від Лос-Анджелеса. Fox News повідомляє, що школярі розміщують в Twitter повідомлення про збройний нападника у вищій школі Хайленд. Поліція працює на місці події.

За даними телеканалу CBS, щонайменше один чоловік був поранений. Офіс шерифа повідомляє про одного затриманого. Інші деталі події поки невідомі.

Пізніше стало відомо про стрілянину в початковій школі Манзаніта, яка розташована в восьми милях від школи Хайленд. Департамент шерифа підтвердив, що там були чутні звуки пострілів.

Update: Abt 0730 am. Call of shots heard near Manzanita Elementary School in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD deputies on scene. No other information available.

— LA County sheriff’s (@LASDHQ) 11 травня 2018 р.