Повінь – зміна системи

Menu
Close

У каліфорнійському місті сталася стрілянина одразу в двох школах

11.05.2018

ВАШИНГТОН, 11 травня — . Одразу в двох школах міста Палмдейл у штаті Каліфорнія сталася стрілянина, передає телеканал Fox News з посиланням на місцевого шерифа.

Палмдейл знаходиться в годині їзди від Лос-Анджелеса. Fox News повідомляє, що школярі розміщують в Twitter повідомлення про збройний нападника у вищій школі Хайленд. Поліція працює на місці події.

За даними телеканалу CBS, щонайменше один чоловік був поранений. Офіс шерифа повідомляє про одного затриманого. Інші деталі події поки невідомі.

Пізніше стало відомо про стрілянину в початковій школі Манзаніта, яка розташована в восьми милях від школи Хайленд. Департамент шерифа підтвердив, що там були чутні звуки пострілів.

Читайте також:   Турчинов заявив, що не наказував збити вертоліт з Януковичем у 2014 році
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *