ВАШИНГТОН, 11 травня — . Одразу в двох школах міста Палмдейл у штаті Каліфорнія сталася стрілянина, передає телеканал Fox News з посиланням на місцевого шерифа.

Палмдейл знаходиться в годині їзди від Лос-Анджелеса. Fox News повідомляє, що школярі розміщують в Twitter повідомлення про збройний нападника у вищій школі Хайленд. Поліція працює на місці події.

Stay safe! There’s an active shooter @ HHS. pic.twitter.com/t2nOgXS4hG — CurlyKat (@curlyyykat) 11 травня 2018 р.

За даними телеканалу CBS, щонайменше один чоловік був поранений. Офіс шерифа повідомляє про одного затриманого. Інші деталі події поки невідомі.

Пізніше стало відомо про стрілянину в початковій школі Манзаніта, яка розташована в восьми милях від школи Хайленд. Департамент шерифа підтвердив, що там були чутні звуки пострілів.