ЄРЕВАН, 11 травня – . Президент Вірменії Армен Саркісян призначив колишнього в.о. глави МНС Давида Тонояна міністром оборони, повідомила його прес-служба.

“Призначити Давида Тонояна міністром оборони республіки Вірменії”, — йдеться в указі, розміщеній на сайті президента.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Тоноян буде призначений міністром оборони.

© Sputnik / Арам НерсесянДом для Саргсяна і кадрові перестановки: Пашинян провів засідання кабминаТоноян народився в 1967 році в Усть-Каменогорську (Казахстан). Закінчив геологічний Єреванського державного університету та Військово-дипломатичну академію РФ. У 1986-1988 роках служив у радянській армії. З 1994 року працював в структурах Міноборони Вірменії, був представником ЗС країни при НАТО, очолював управління міжнародного військового співробітництва та оборонних програм та оборонної політики Міноборони. В 2010-2017 роках був першим заступником міністра оборони Вірменії, а з 2017 року – головою МНС.