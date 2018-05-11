КИЇВ, 11 травня — . Поліція України порушила кримінальну справу у зв’язку з втручанням у діяльність Арсенія Яценюка, коли він працював прем’єр-міністром України, з метою його відставки, повідомила в п’ятницю прес-служба Національної поліції України.

© РИА Новини / Микола ЛазаренкоЯценюк і Полторак “здали” Крим Росії? Нові дані”Після низки публікацій у ЗМІ та звернень народних депутатів головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем’єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності та подальшої відставки з посади глави уряду”, — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, кримінальну справу порушили за статтею “втручання у діяльність державного діяча”, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі.

“Слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму. За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів і поширення дискредитаційної і неправдивої інформації в ЗМІ і через народних депутатів, експертів, інших осіб”, — додали в поліції.

У поліції зазначили, що, за інформацією депутата Верховної ради Олександра Онищенка, тільки протягом 2015-2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 мільйонів доларів.