ГАЗУ, 11 травня — . Щонайменше один палестинець загинув, майже 170 отримали поранення у зіткненнях з ізраїльськими військами, якими супроводжується чергова серія багатотисячних протестів на кордонах сектора Газа, повідомив у п’ятницю представник медичних служб анклаву Ашраф аль-Кідра.

© РИА Новини / Ахмет АбедВ сутичках з ізраїльськими військовими в секторі Газу постраждали 15 палестинцевВыступления під загальною назвою “Великий марш повернення” тривають сьому п’ятницю поспіль, наближаючись до кульмінації. Вона очікується у наступний вівторок, коли палестинці відзначатимуть 70-ту річницю Накба — національної катастрофи, почала поневірянь сотень тисяч арабських біженців, вигнаних з ізраїльтянами своїх будинків.

“Загинув 40-річний палестинець, який отримав поранення в груди в зіткненнях з силами ізраїльської агресії на сході міста Хан-Юніса”, — сказав співрозмовник агентства. За його даними, ще 167 осіб отримали поранення, стан семи з них оцінюється як важкий.

© РИА Новини / Григорій СысоевМоскву турбують спроби змінити політичну конфігурацію Близького ВостокаИзраильские військові підрахували, що в п’ятничних протестах беруть участь близько п’яти тисяч чоловік. Зібравшись на п’яти ділянках кордону, вони палять покришки, шпурляють каміння і пускають повітряних зміїв з палаючими предметами в розрахунку викликати загоряння на суміжній ізраїльської території, слід зведення армійської прес-служби.

Військові відповідають спецзасобами і снайперським вогнем. Пояснюючи свої дії необхідністю захисту державного кордону, ізраїльтяни відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Виступи, які йдуть з 30 березня, забрали життя близько 50 жителів сектора Газа.