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Соратник Пашиняна став першим віце-прем’єром Вірменії

11.05.2018

ЄРЕВАН, 11 травня – . Президент Вірменії Армен Саркісян призначив першим віце-прем’єром Арарату Мірзояна — соратника голови кабміну Нікола Пашиняна, депутата від фракції “Елк”.Здание правительства Республики Армении в Ереване. Аліна СтаростинаПрезидент Вірменії призначив міністра оборони

“Призначити Арарату Мірзояна першим віце-прем’єром Вірменії”, — йдеться в указі президента, розміщеному на його сайті. До призначення Мірзоян був депутатом парламенту від очолюваної Пашиняном фракції “Елк” (Вихід).

Віце-прем’єром призначений прес-секретар очолюваної Пашиняном партії “Громадський договір” Тигран Авинян.

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