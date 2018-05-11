ЄРЕВАН, 11 травня – . Президент Вірменії Армен Саркісян призначив першим віце-прем’єром Арарату Мірзояна — соратника голови кабміну Нікола Пашиняна, депутата від фракції “Елк”. Аліна СтаростинаПрезидент Вірменії призначив міністра оборони

“Призначити Арарату Мірзояна першим віце-прем’єром Вірменії”, — йдеться в указі президента, розміщеному на його сайті. До призначення Мірзоян був депутатом парламенту від очолюваної Пашиняном фракції “Елк” (Вихід).

Віце-прем’єром призначений прес-секретар очолюваної Пашиняном партії “Громадський договір” Тигран Авинян.