Сенатор Джон Маккейн у мемуарах пише про своє давнє негативному ставленні до Володимира Путіна і своєї ролі в історії з «досьє» на Дональда Трампа.

Оповідання Маккейн починає з конференції з безпеки в Галіфаксі в листопаді 2016 року. «Тим суботнім вечором сер Ендрю Вуд, відставний британський дипломат, який служив послом Великобританії в Росії під час швидкого сходження Володимира Путіна на пост президента, попросив мене на пару слів», — розповідає сенатор.

Вуд сказав, що знає колишнього офіцера MI-6 на ім’я Крістофер Стіл, якого найняли для розслідування зв’язків між кампанією Трампа та російськими агентами. «Стіл підготував звіт, який Вуд не читав і допускав, що той здебільшого являє собою сирі, неперевірені розвіддані. Але автор доповіді був твердо переконаний, що він заслуговує бути ретельно вивченим експертами по контррозвідці», — йдеться в статті.

«Мене стривожило втручання Росії у вибори, як воно стривожило б будь-якого вірного американця. Я хотів змусити Путіна дорого за це заплатити, і я хвилювався, що нова адміністрація не буде до цього розташована», — продовжує Маккейн. Він згадує: «Ми говорили приглушеними голосами. Кімната була слабко освітлена, і атмосфера була моторошної. Я був приголомшений. Це були жахливі звинувачення».

«Я не міг самостійно перевірити ні одне з них, тому я зробив те, що зробив би будь-який американець, який дбає про безпеку нашої країни. Я поклав досьє в сейф у моєму кабінеті, зателефонував до канцелярії директора ФБР Джиму Комі і попросив про зустріч», — оповідає сенатор.

Його дії обросли теоріями змови, визнає Маккейн. Він пояснює, чому досьє передали йому: «У всьому світі знають, що я стійкий критик режиму Володимира Путіна і був їм довгий час. Вуд і Стіл, ймовірно, припустили, що з-за своєї неприязні до Путіна я прийму їх занепокоєння всерйоз. Їх припущення було правильним».

«Це може здатися похвальбой, але я реалістично ставився до Росії і її корумпованому володарю майже два десятиліття. Ми з Путіним, можна сказати, здавна регулярно висловлювали наше невисоку думку один про одного», — підкреслює сенатор.

«Я виступив з промовою у Сенаті в 1996 році, коли повернувся з поїздки, схвильований установками Росії, і попередив про «російській ностальгії за імперією». Я закликав до швидкого і швидкого розширення НАТО, щоб до нього увійшли колишні балтійські республіки і країни Варшавського блоку, завбачливо які побоювалися відновлення імперії», — пише Маккейн.

Песимізм йшов врозріз з оптимізмом, яким в більшості своїй були пофарбовані надії на відносини США з Росією після холодної війни, додає сенатор. «Але цей оптимізм відштовхувався від короткозорого погляду на російську історію, погляду, обмеженого 73 роками правління в Росії Комуністичної партії. Образа і відчуття незахищеності були потужними рушійними силами російської історії протягом століть», — стверджує політик.

«Все, що було в душі Путіна, як я сказав після арешту Ходорковського, це «спадкоємність по відношенню до 400 років гніту в Росії», — пише сенатор.

«Володимир Путін — злодій, і він має намір здійснювати погані вчинки, у тому числі руйнувати ліберальний порядок, очолюваний США і приніс людству більше стабільності, процвітання і свободи, що їх коли-небудь існувало в історії. Він використовує відкритість нашого суспільства і поглинають нас все більш запеклі політичні розбіжності. Він хоче посилити ці розбіжності і паралізувати нас, щоб ми не відповіли на його агресію», — заявляє Маккейн.

«Мета Путіна — не перемогти кандидата або партію, він має намір завдати поразки Заходу, — підкреслює політик. — Президент Трамп, схоже, відмовляється вірити в те, що робить Путін, то просто про це не турбується. До його честі, він повернув назад політику Обами і передав Україні летальна зброю. Але він повинен зрозуміти природу загрози, яку представляє собою Путін. Йому треба зрозуміти природу Путіна і нашу власну».

«Ми повинні боротися з Володимиром Путіним настільки ж рішуче, як він бореться з нами», — закликає Маккейн.