Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі тимчасово виконуючого обов’язки начальника та оперуповноваженого одного з районних відділів поліції в Кіровоградській області.

Правоохоронці встановили, що майор і лейтенант поліції вимагали від місцевого підприємця вісім тисяч гривень за неперешкоджання незаконній вирубці лісосмуги та збуту деревини. Оперативники спецслужби задокументували отримання посадовими особами п’яти тисяч гривень – першої та другої частин неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України біля адмінбудинку райвідділу поліції після передачі третьої частини хабара.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.