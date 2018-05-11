Оклади депутатів знизяться, однак фінансування витрат на виконання мандата в регіонах залишиться колишнім.



Польський парламент проголосував за зниження зарплат депутатів на 20%. Як повідомляє агентство PAP у п’ятницю, 11 травня, законопроект підтримали 240 депутатів. При цьому основні опозиційні партії утрималися від голосування.

Згідно з текстом прийнятого документа, оклади депутатів знизяться, однак фінансування витрат на виконання мандата в регіонах залишиться колишнім.

Раніше в Польщі розгорівся скандал навколо бонусів, які виплатила собі і міністрам свого кабінету екс-прем’єр-міністр Беата Шидло. Сума бонусів склала більше 10 середньомісячних зарплат.

Нинішня зарплата польських депутатів становить 10 тисяч злотих – близько 2,8 тисяч доларів США.