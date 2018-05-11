Такий проект запропонували в рамках боротьби з дитячим ожирінням

Мер також запропонував заборонити відкриття нових точок продажу фаст-фудів на відстані близько 400 метрів від шкіл.

“Дитяче ожиріння в Лондоні – це бомба уповільненої дії, і я маю намір рішуче діяти … Саме тому я пропоную заборонити рекламу шкідливої нездорової їжі в метро і автобусної мережі”, – сказав Хан.

За офіційними даними, майже 40% дітей у Лондоні у віці від 10 до 11 років мають зайву вагу або страждають ожирінням. Великобританія вже забороняє рекламу продуктів харчування та напоїв з високим вмістом жиру, цукру та солі в засобах масової інформації, де більше 25% аудиторії складають діти.