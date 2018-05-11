В Осло помер джазовий піаніст і композитор, народився в Україні, Михайло Альперін. Про це написав у соцмережі музикант Андрій Кондаков. Альперіну був 61 рік.

«Ми дізналися про це від Ліни Петрової. Три місяці тому ми провели разом два дні у них в гостях в Осло», — написав Кондаков, супроводивши сумний пост відео.

Михайло Альперін народився в українському місті Кам’янець-Подільський. Навчався в місцевій школі № 8. Закінчив місцеву міську дитячу музичну школу по класу фортепіано. У 1976 році молодий музикант закінчив ще й музучилищі в місті Бельци також по класу фортепіано.

1980 став членом джазового квартету «Кварта». Працював в «Арсеналі» Олексія Козлова. Після 1985 року виступав з сольними програмами на багатьох фестивалях і вміло використовував мотиви молдавського фольклору. У 1990-х роках Михайло Альперін, Аркадій Шилклопер і Сергій Старостін організували тріо.