Хлопчик поцілував свою однокласницю, якій теж чотири роки, і обурений батько дівчинки звернувся в суд.



Єгипетський суд визнав невинним чотирирічного учня початкової школи, звинуваченого в сексуальних домаганнях.

Хлопчик поцілував свою однокласницю, якій теж чотири роки, і обурений батько дівчинки звернувся в суд. Інцидент стався в провінції Бухейра на півночі країни, пише “Бі-Бі-Сі”.

Адвокат обвинуваченого Мохаммед Хамаде розповів, що батько поцелованной однокласниці не обмежилися розмовою із батьками хлопчика, а подав офіційну скаргу, після чого прокуратура передала цю справу в спеціальний суд з дрібних злочинів. Суд відмовився розглядати справу, пославшись на те, що обвинувачення не входить в його юрисдикцію. Однак, розповідає адвокат, на цьому інцидент був вичерпаний: справу було передано до суду вищої інстанції в місті Хоуш-Іса. Вже там хлопчика визнали невинним, вказавши на необгрунтованість звинувачень.

Справа тягнулася з грудня минулого року, коли в місцеву поліцейську дільницю прийшов чоловік і заявив, що його дочки домагається чотирирічний хлопчик. При цьому місцева преса зазначає, що у заявника є серйозні розбіжності з низки питань з бабусею обвинуваченого учня, яка працює в шкільній раді. Інцидент бурхливо обговорювалося в єгипетських соцмережах: хтось сміявся над батьком дівчинки, багато виступали з різкою критикою.

“Суд, який виправдав дитини, повинен був заодно арештувати батька дівчинки і піддати його психіатричної експертизи”, – пише Цукор у “Фейсбуці”. “Я не думаю, що батько дівчинки очікував якогось іншого результату. Просто таким чином він хотів висловити своє несхвалення подібної поведінки”, – пише Ахмет Мухтар. “Якими безглуздими питаннями зайнятий колективний розум єгиптян”, – нарікає Сірадж Сірадж.