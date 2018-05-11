ВІЛЬНЮС, 11 травня — . Щорічні військові навчання з вогневої підтримки Flaming Thunder (“Вогняний грім”) пройдуть у Литві з 14 по 25 травня, в них візьмуть участь військові з дев’яти країн НАТО, повідомила в п’ятницю прес-служба Міноборони республіки. Міністерство оборони РФПольша і Прибалтика “занервували” з-за російських танків, пишуть ЗМІ

“Більше 100 морських піхотинців США з військовою технікою прибутку в Клайпеду на цьому тижні. З 14 по 25 травня американські військові спільно з понад 1,2 тисячі військовослужбовців візьмуть участь у маневрах з вогневої підтримки Flaming Thunder-2018. Навчання пройдуть на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (Швенченский район) і на Гайжюнском полігоні в Рукле (Йонавский район)”, — йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, у навчаннях “Вогненний грім-2018” візьмуть участь військовослужбовці з дев’яти країн НАТО (США, Канади, Хорватії, Латвії, Польщі, Литви, Нідерландів, Франції та Німеччини).

У прес-службі зазначили, що ці навчання проводяться в Литві вже в шостий раз. Військовослужбовці частково будуть передислоковані 21 травня на полігон в Клайпедський район, де вперше в історії навчань пройдуть бойові стрільби і тренування з участю сухопутних сил, ВПС і ВМС.