ЛОНДОН, 11 травня — , Денис Ворошилов. Британські влади з’ясовують долю двох громадян Сполученого Королівства, імовірно викрадених в Демократичній республіці Конго (ДРК) в п’ятницю, повідомив офіційний представник британського МЗС. Ганна ЧерноваВ Дубаї намагалися викрасти українську туристку

За повідомленнями місцевих ЗМІ, двоє британців були викрадені невідомими під час відвідування національного парку Вірунга, де в квітні при нападі бойовиків загинули шість співробітників. Супроводжувала британців жінка-гід була вбита на місці.

“Ми знаходимося в тісному контакті з владою Демократичної республіки Конго у зв’язку з інцидентом з двома британцями. Наші співробітники надають їх сім’ям всю необхідну допомогу”, — йдеться в заяві представника МЗС.

В регіоні, де розташований парк, відзначалися спалахи насильства. Всього за останні роки місцеві бойовики вбили 175 співробітників нацпарку.

Національний парк Вірунга заснований в 1925 році і є одним з найстаріших в Африці. На території парку мешкають близько чверті гірських горил світу, що перебувають на межі зникнення. Парк включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.