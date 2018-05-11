ВАШИНГТОН, 11 травня – . Поліція затримала 14-річного хлопця за підозрою у стрілянині в школі міста Палмдейл штату Каліфорнія, повідомляє департамент шерифа округу Лос-Анджелеса. © AP Photo / Jefferson County sheriff’s Department, FileЧто діється в закритих колумбайн-спільнотах, оспівують підлітків-вбивць

У Twitter шерифа округу кажуть, що поліція виявила одну одиницю вогнепальної зброї. В результаті стрілянини постраждав один чоловік, який отримав поранення в руку. Зараз він знаходиться в лікарні, його стан стабільний.

Інших деталей події не наводиться.