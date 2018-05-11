МОСКВА, 11 травня — . Заклики США нарощувати тиск на КНДР на тлі готовність Пхеньяна до конструктивного діалогу контрпродуктивні і здатні підірвати досягнутий прогрес у справі врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова, повідомляє МЗС РФ.

© AP Photo / Lee Jin-мапЭксперт оцінив перспективи зустрічі Трампа з Кім Чен ЫномКак зазначає департамент інформації і друку МЗС РФ, 3-4 травня США провели у Вашингтоні так звану експертну зустріч щодо огляду виконання “морських” положень санкционных резолюцій РБ ООН щодо КНДР.

“Розглядаємо цю “сходку” як чергову спробу США і групи їх союзників підмінити мандат Ради Безпеки і Комітету 1718 по КНДР вигідною для себе трактуванням і нав’язати власні алгоритми виконання санкционных рішень цих органів”, — йдеться в коментарі.

На думку Москви, “наявне прагнення цієї вузької групи країн узгодити дії у відкритому морі, які йшли б врозріз з нормами міжнародного права та основоположних принципів свободи судноплавства”. У зв’язку з цим Росія, як і ряд інших відповідальних держав, участі в даному заході не прийняла”, – наголошується в документі.

© REUTERS / Jim ВоигдКим Чен Ин помилував засуджених американців на прохання Трампа”Нам також незрозумілі безперервні заклики США і іже з ними “продовжувати нарощувати тиск на КНДР” на тлі готовність Пхеньяна до конструктивного діалогу щодо врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова. Така лінія вкрай контрпродуктивна і здатна підірвати досягнутий на цьому треку останнім часом прогрес”, — сказано в коментарі МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство зазначає, що “з подібними заходами” Москва вже стикалася в рамках Ініціативи по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення (ІБЗ), “чий мандат Вашингтон намагається поширити і на реалізацію рішень РБ ООН і Комітету 1718 у частині перехоплення вантажів, що не мають відношення до ЗМЗ”. “Виходимо з неприпустимість вільного тлумачення цих рішень, а також узгодженого кола ведення ІБЗ”, — йдеться в коментарі департаменту інформації і друку.