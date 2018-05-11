Поліція знайшла у 19-річного молодика додому близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї.



У швейцарському кантоні Тічино заарештований студент, який погрожував вбити учнів та співробітників бізнес-школи в місті Беллінцона.

Як уточнили в поліції, 19-річного підозрюваного заарештували 10 травня вдома за підозрою в плануванні масового вбивства. За інформацією швейцарських ЗМІ, в будинку правоохоронці знайшли близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї.

Про підозрілий студента поліцію попередили вчителя. Представник місцевого управління освіти заявив, що молода людина – блискучий студент, але має особисті проблеми.

Стало відомо, що затриманий страждає важкими психічними захворюваннями і заперечував під час допиту, що хотів когось убити. З моменту арешту він перебуває у психіатричній лікарні.