Це найбільша в історії виручка від продажу з аукціону колекції творів мистецтва.



Колекція творів мистецтва, що належала покійному американському мільярдерові Девіду Рокфеллерові і його дружині Пеггі, пішла з молотка за 830 млн доларів. Це найбільша досі виручка, отримана від продажу з аукціону приватній колекції.

Колишній рекорд в 373 млн євро був встановлений в 2009 році, коли розпродавалася колекція французького модельєра Іва Сен-Лорана.

Твори мистецтва, що належали Рокфеллерам, були розпродані на аукціоні christie’s в Нью-Йорку за кілька днів. Останній раунд торгів завершився в ніч на п’ятницю, 11 травня. Заявки надходили з багатьох районів США, Німеччини, інших країн Європи, а також Азії.

Всього на торги було виставлено понад 1500 творів мистецтва, включаючи картини художників XIX і XX століть, античну меблі, фарфор і скульптури.

Банківський магнат Рокфеллер і його дружина за життя витратили сотні мільйонів доларів на мистецтво, медицину і освіту. Виручка від торгів на christie’s, з волі заповідачів, піде на благодійні потреби, в тому числі на підтримку Нью-йоркського музею сучасного мистецтва і Гарвардського університету.

Девід Рокфеллер помер у 2017 році у віці 101 року. Пеггі Рокфеллер померла в 1996 році.

Раніше на торгах christie’s за 81,3 млн доларів продали картину голландського художника Вінсента Ван Гога Зоране поле і орач. На полотні зображений вид з вікна лікарні у Франції, де Ван Гог перебував в останні роки свого життя.