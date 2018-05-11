На ринку валют в Україні складається аномальна ситуація. Про це говорять експерти попереджають, що після 9 травня потрібно чекати нового курсу.

Цікавим явищем, на думку експертів також стало те, що готівковий ринок знову почав постачати міжбанк доларом.

«Люди досить активно продають валюту в каси банків, може бути під відпускний сезон. І частина цієї валюти перепродується на безготівковому ринку», — заявив начальник управління дилінгових операцій одного з банків.

Крім того, наголошується, що зараз лягала аномальна ситуація — готівковий долар виявився дешевше безготівкового.

«Готівковий ринок знизився: з ранку він відкрився котируваннями п’ятниці 26,06-26,11 грн/$, до середини дня діапазон незначно скоротився до 26,06-26,10 грн/$», — розповів директор казначейства іншого українського банку.

Варто відзначити, що банкіри очікують зміни курсу після 9 травня, проте оцінки того, яким саме буде новий курс сильноотличаются.

«Після вихідного дня, швидше за все, курс буде замкнений в діапазоні 26,15-26,30 грн/$», — вважає начальник управління дилінгових операцій однієї з фінустанов. Це найбільш песимістична оцінка, інші опитані банкіри налаштовані більш оптимістично.

«Швидше за все, в четвер міжбанк буде стартувати досить широко — 26,18-26,28 грн/$. А після, думаю, курс долара все-таки буде просідати. Не бачу передумов для скорочення валютних продажу або для зростання покупок. Не виключаю до п’ятниці зміцнення гривні до 26,15 грн/$», — сказав експерт.

Зазначимо, зростання валютних покупок і курсу долара фінансисти допускають після нових виплат Мінфіну по гривневих держоблігацій, значну частину яких взимку купували іноземці. Якщо ті не вирішуватися перевкладати отримане в нові випуски ОВДП, то можуть вийти скуповувати долар на міжбанку. Вже через тиждень-два.