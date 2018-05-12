МОСКВА, 11 травня — . Протести у Вірменії не переслідували зовнішньополітичних цілей, заявив у п’ятницю новий прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян в інтерв’ю телеканалу “Росія 24”.

© Sputnik / Арам НерсесянВнешняя політика Вірменії не зміниться, заявив Пашинян”Правда в тому, що в нашому процесі в нашому всенародному русі не було зовнішньополітичного порядку денного. Це був чисто внутрішньополітичний процес, пов’язаний з внутрішніми проблемами”, — сказав Пашинян.

Він підкреслив, що не є прозахідним або проросійським політичним діячем, так само як і не відносить себе до проамериканським, проіранських або прогрузинським політикам.

“В даний момент я прем’єр-міністр не як член конкретної партії чи фракції. Я зараз представляю вірменський народ і те всенародний рух, яке відбувалося у квітні у Вірменії. І це рух не ставив ніяких зовнішньополітичних питань”, — заявив Пашинян.

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