КИЇВ, 11 травня — . Держприкордонслужба України спільно з міністерством закордонних справ та іншими відомствами підготують рекомендації українцям, які поїдуть в Росію на чемпіонат світу з футболу-2018, повідомив у п’ятницю прес-секретар прикордонної служби Олег Слободян. Максим БогодвидМнение: Київ хоче зробити “неправильними українцями” тих, хто поїде на ЧС

Він стверджує, що існують ризики провокацій з боку спецслужб РФ проти українців, тому для охочих відвідати чемпіонат світу будуть розроблені пам’ятки, як себе вести в Росії.

“Я думаю, що ми відпрацюємо рекомендації спільно з міністерством закордонних справ, а також з іншими зацікавленими відомствами… принаймні те, що може бути корисним при виникненні будь-яких нестандартних ситуацій”, — цитує Слободяна агентство УНН.

Прес-секретар зазначив, що Держприкордонслужба не рекомендує громадянам України відвідувати Росію під час чемпіонату світу з футболу.

Перший в історії чемпіонат світу з футболу на території Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі.