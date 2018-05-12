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У Києві підготують пам’ятки для українців, охочих відвідати ЧС в Росії

12.05.2018

КИЇВ, 11 травня — . Держприкордонслужба України спільно з міністерством закордонних справ та іншими відомствами підготують рекомендації українцям, які поїдуть в Росію на чемпіонат світу з футболу-2018, повідомив у п’ятницю прес-секретар прикордонної служби Олег Слободян.Фигура талисмана чемпионата мира по футболу 2018 в России волка Забиваки у музейно-выставочного комплекса Самара Космическая Максим БогодвидМнение: Київ хоче зробити “неправильними українцями” тих, хто поїде на ЧС

Він стверджує, що існують ризики провокацій з боку спецслужб РФ проти українців, тому для охочих відвідати чемпіонат світу будуть розроблені пам’ятки, як себе вести в Росії.

“Я думаю, що ми відпрацюємо рекомендації спільно з міністерством закордонних справ, а також з іншими зацікавленими відомствами… принаймні те, що може бути корисним при виникненні будь-яких нестандартних ситуацій”, — цитує Слободяна агентство УНН.

Прес-секретар зазначив, що Держприкордонслужба не рекомендує громадянам України відвідувати Росію під час чемпіонату світу з футболу.

Перший в історії чемпіонат світу з футболу на території Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі.

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