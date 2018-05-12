ВАШИНГТОН, 11 травня — . Президент США Дональд Трамп звинуватив у високих цінах на американські ліки інші країни і американських лобістів, які працюють від імені місцевої фармацевтичної промисловості. © AP Photo / Andrew Harnik”П’ю і виписую”. Головлікар Трампа попався на “самолікування”

“Коли іноземні уряди вимагають вкрай низькі ціни з американських фармацевтичних компаній, американцям треба платити більше, щоб субсидувати величезну вартість розробки і виробництва”, — заявив Трамп, виступаючи в Білому домі.

“Це нечесно, це просто смішно, і цього більше не буде. Я віддав торговому представнику США Роберту Лайтхайзеру розпорядження, щоб виправлення цієї несправедливості було основним пріоритетом на будь-яких торгових переговорах”, — сказав президент США.

Трамп також заявив, що індустрія використовує лобістів для того, щоб зберегти нинішнє неприйнятне положення речей. “У минулому році лікарський лобі витратив 280 мільйонів доларів на лобістів — більше, ніж тютюнове, нафтове і оборонне лобі разом узяті. Ще 200 мільйонів вони витратили на те, щоб захистити статус-кво і зберегти ціни на штучному рівні”, — сказав Трамп.

За його словами, нинішня адміністрація вживе заходів проти ряду виробників.

“Ми не збираємося винагороджувати тих, хто постійно завищують ціни”, — сказав Трамп. © REUTERS / Win McNamee/PoolТрамп вимагає вирішити проблему з високими цінами на ліки в США

Він пояснив, що має намір усунути посередників і організувати більш жорсткі переговори щодо компенсації витрат на ліки державними страховими фондами. Крім того, за словами Трампа, патентна система США буде захищати не монополії, а споживачів, і влади прискорять процес ліцензування нових ліків. Тільки в минулому році були схвалені близько 1 тис дженериків — більш дешевих аналогів фірмових препаратів, пояснив Трамп.

Білий дім розповсюдив пояснювальні матеріали, в яких повідомив, що США витрачають на ліки на душу населення більше, ніж всі країни Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Згідно зі статистикою Білого дому, споживачі в США забезпечують до 70% прибутків фармацевтичної індустрії у країнах ОЕСР.

Крім того, компанії-виробники постійно змінюють патенти, щоб з допомогою невеликих змін захистити авторські права на виробництво лікарських брендів та не допустити на ринок дешеві аналоги-дженерики, повідомляє Білий дім. Адміністрація висунула близько 20 пропозицій по зниженню цін на ліки, включаючи ті основні заходи, про які згадав у своїй промові Трамп.

Адміністрація сподівається заощадити на цих заходах сотні мільйонів доларів для громадян США. Так, тільки одна із змін у фонді медичного страхування літніх американців Medicare дасть економію близько 320 мільйонів доларів в рік, сподіваються в Білому домі.