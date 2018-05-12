ГЕЛЬСІНКІ, 11 травня — . Заступник генерального директора МАГАТЕ і глава Департаменту гарантій, инспектировавший ядерні об’єкти в Ірані, Теро Варьеранта (Tero Varjoranta) подав у відставку, повідомляє в п’ятницю газета Helsingin Sanomat з посиланням на МАГАТЕ.

© AFP 2018 / Evan VucciЕС обговорить вихід США з іранської угоди 16 травня, повідомило джерело”Пан Теро Варьеранта пішов у відставку з 11 травня 2018 року. Генеральний директор призначив Массімо Апаро виконуючим обов’язки директора Управління інспекцій в Ірані, а також виконуючим обов’язки заступника генерального директора і начальника Департаменту гарантій, який набрав чинності негайно”, — сказав представник МАГАТЕ.

Варьеранта займався інспекціями ядерних об’єктів в Ірані, пише газета, і пов’язує його відхід з виходом США з угоди щодо ядерної програми Ірану.

В інтерв’ю Helsingin Sanomat в липні 2015 року Варьеранта оцінював угоду по Ірану як “найкращий результат, який може бути досягнутий”.

Він був призначений заступником генерального директора МАГАТЕ в 2013 році, до цього був генеральним директором фінського Центру радіаційної безпеки СТУКІТ.

“Я не беру участь у політиці або дипломатії. Я працюю з речами на основі фактів, спокійно і неупереджено. Це мій шлях, і я думаю, що мене вибрали, вивчивши сильні сторони”, — прокоментував в 2013 році своє призначення в МАГАТЕ Варьеранта.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski “Хороша угода” на поганих умовах. Трамп хоче командувати ИраномПрезидент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, президент США оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Як говорилося в заяві Білого дому, поширеній після виступу Трампа, процес відновлення санкцій США проти Ірану, знятих раніше за Спільним всеосяжного плану дій (СВПД), почнеться негайно. Відновлені санкції будуть спрямовані на критично важливі сектори іранської економіки, включаючи енергетику, нафтохімічний і фінансовий сектори.

Іран і “шістка” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий СВПД, виконання якого знімає з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США і Євросоюзу.