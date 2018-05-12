Німецьке екологічне об’єднання Nabu через суд домагається рішення про недопуск початку запланованих на 15 травня робіт по будівництву газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдському затоці.

Про це повідомляє DW.

«Nabu запросило у Верховному адміністративному суді Грайфсвальда проміжне постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня», — цитує видання заяву екологічного об’єднання.

Екологи впевнені, що спорудження «Північного потоку-2» завдасть «непоправної шкоди крихкій екосистемі». Крім того, на їхню думку, новий газопровід не потрібен, оскільки в Європі не настільки високий попит на російський газ.

Гірське управління міста Штральзунд видало дозвіл на будівництво, упевнившись в екологічній нешкідливості робіт зі спорудження «Північного потоку-2». В околицях міста Лубмин вже почалося будівництво приймальної станції майбутнього газопроводу. 15 травня повинні початися екскаваторні роботи в Грайфсвальдському затоці.

Nabu ще в лютому просило суд винести окрему ухвалу проти дозволу на будівництво «Північного потоку-2», виданого Гірничим управлінням.

«Глава Nabu Лайф Міллер (Leif Miller) заявив, що компанія Nord Stream 2 намагається поставити екологів перед доконаним фактом і тим самим «потоптати ногами не тільки захист моря та клімату, але й право екологів на пред’явлення позовів», — зазначає видання.