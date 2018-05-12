Галицький районний суд Львова відновив на посаді керівника львівської філії “Укрзалізниці”, якого ГПУ підозрює в корупції. Крім того, суд постановив компенсувати йому 160 тисяч гривень за пропущені робочі дні.

Про це повідомляє видання “Дивись.info”.

Іван Грунык очолював “Львівську залізницю” з грудня 2016 року і був звільнений у січні 2018 року за підсумками службової перевірки.

Як повідомляє видання, після перевірки Генеральна прокуратура України розпочала розслідування виявлених багатомільйонних витрат. Згідно з даними слідства, під керівництвом Груныка підприємству було завдано збитків у 284,3 млн гривень.

Зокрема, привернули увагу слідства тендерні закупівлі, які проводилися під керівництвом Груныка. Так, контракт на поставку екскаватора вартістю в 2,74 млн гривень “розіграли” дві фірми, зареєстровані на одному адресі. Також львівська філія передав фірмі-“прокладці” 4 тендеру загальною вартістю 3,6 млн гривень.

Крім того, внутрішня службова перевірка “Укрзалізниці” виявила у львівському філіалі договори на реконструкцію або постачання певних запчастин, які не відповідають роботам, фактично виконувалися на підприємстві, акти списання пального на ремонтні роботи з неправильно вказаними датами. Також на підприємстві були виявлені “мертві душі”, на “зарплату” яких виділялися реальні кошти.

Не дивлячись на всі ці факти, Грунык, звільнений за нецільове використання майна, подав до суду з вимогою поновити його на посаді, і через три місяці виграв його.

Глава “Укрзалізниці” Євген Кравцов заявив, що як тільки компанія офіційно отримає рішення суду, вона подасть апеляцію.

“Ми не бачимо підстав для поновлення цього працівника. Я можу сказати, що під час ревізії було виявлено зловживань більш ніж на 250 млн гривень. На сьогодні, наскільки мені відомо, компетентні правоохоронні органи проводять відповідні розслідування”, – заявив він.