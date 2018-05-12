В рамках відкритого кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди біля адмінбудівлі Богуславської районної ради при передачі 7000 доларів США затримали 61-річного чиновника.

Загальна сума хабара, яку службовець вимагав від директора одного з товариств, повинна була бути вдвічі більше. Депутат обіцяв посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га.

Детективи Слідчого управління Київської спільно з працівниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди.

Тривають слідчі дії. Працівнику райради загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.