Держсекретар США назвав головна вимога.

США допоможуть КНДР у вирішенні економічних проблем, якщо держава повністю відмовиться від ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Південної Кореї.

Метою візиту в Пхеньян Помпео назвав “повну і верифицируемую денуклеаризацію Корейського півострова”. За його словами, його розмова з лідером КНДР Кім Чен Ином був “хорошим і змістовним”.

Помпео вже другий раз за рік відвідав Північну Корею.

На зустрічі з Кім Чен Ином планувалося обговорити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом і звільнення трьох американців, утримуваних Північною Кореєю.