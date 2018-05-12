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Названо умова, при якому можлива американська допомога КНДР

12.05.2018

Названо условие, при котором возможна американская помощь КНДР Держсекретар США назвав головна вимога.

США допоможуть КНДР у вирішенні економічних проблем, якщо держава повністю відмовиться від ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Південної Кореї.

Метою візиту в Пхеньян Помпео назвав “повну і верифицируемую денуклеаризацію Корейського півострова”. За його словами, його розмова з лідером КНДР Кім Чен Ином був “хорошим і змістовним”.

Помпео вже другий раз за рік відвідав Північну Корею.

На зустрічі з Кім Чен Ином планувалося обговорити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом і звільнення трьох американців, утримуваних Північною Кореєю.

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