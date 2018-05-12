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Помпео обговорив з Кім Чен Ином гарантії в обмін на денуклеаризацію

12.05.2018

ВАШИНГТОН, 11 травня – . Держсекретар США Майк Помпео заявив, що обговорив з північнокорейським лідером Кім Чен Ином гарантії, які США “готові надати” в обмін на денуклеаризацію.Мун Чжэ Ин. © AP Photo / Jung Yeon-ЈеГлава Південної Кореї назвав обов’язкова умова миру на Корейському півострові

“У нас були хороші переговори, субстантивні переговори, що включають складні проблеми, виклики та стратегічні рішення, які потрібно прийняти голові Киму щодо того, як він буде діяти і чи готовий він в обмін на гарантії, які ми готові його надати, здійснити повну денуклеаризацію”, — сказав Помпео на зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Корея Кан Ген Хва.Куда могут долететь ракеты КНДР© , ИнфографикаКуда можуть долетіти ракети КНДР

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