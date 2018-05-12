ВАШИНГТОН, 11 травня – . Держсекретар США Майк Помпео заявив, що обговорив з північнокорейським лідером Кім Чен Ином гарантії, які США “готові надати” в обмін на денуклеаризацію. © AP Photo / Jung Yeon-ЈеГлава Південної Кореї назвав обов’язкова умова миру на Корейському півострові

“У нас були хороші переговори, субстантивні переговори, що включають складні проблеми, виклики та стратегічні рішення, які потрібно прийняти голові Киму щодо того, як він буде діяти і чи готовий він в обмін на гарантії, які ми готові його надати, здійснити повну денуклеаризацію”, — сказав Помпео на зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Корея Кан Ген Хва. © , ИнфографикаКуда можуть долетіти ракети КНДР